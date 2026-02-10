Полисы для занятий стретчингом, пауэрлифтингом и акробатикой стали оформлять в разы чаще
10:25 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне всё чаще открывают для себя новые виды спорта и активно страхуются на случай травм, полученных во время тренировок и соревнований по ним. Так в 2025 году в 25 раз увеличился спрос на защиту во время занятий стретчингом, в 6 раз — пауэрлифтингом и в 5 раз — эстетической акробатикой. Об этом рассказали в СберСтраховании, проанализировав свой портфель полисов по программе «Спортивная защита».
При этом больше всего полисов в компании оформили для занятий бегом — на этот вид спорта пришлось 8% от всех договоров страхования атлетов, заключённых в 2025 году. Следом идут плавание (6%), футбол, дзюдо и самбо — по 5%. В 2024 году топ-5 был почти аналогичен: лидировали бег и плавание, однако третье место по количеству заключённых договоров занимало дзюдо, а самбо и футбол — четвёртое и пятое соответственно.
Всего профессиональные спортсмены и любители заключили в 2025 году более 1 млн договоров по программе «Спортивная защита» — это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.
При оформлении полиса человек может выбрать актуальные для себя виды спорта более чем из 300 позиций. Перечень включает как популярные, так и появившиеся не так давно дисциплины, например, спортивное программирование и интерактивный футбол.
«Травма для спортсмена — это прежде всего перерыв в тренировочном процессе и откат результатов, которые дались с огромным трудом, - отметил Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования. - За прошлый год мы выплатили почти 43 млн рублей, атлетам, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями. Эти средства помогают обеспечить лучшие условия реабилитации, быстрее вернуть форму и продолжить путь к своим спортивным достижениям. Актуальность такой поддержки мы видим на практике: растёт не только спрос на защиту, но и общая сумма выплат спортсменам. Так в 2025 году она увеличилась на 75% по сравнению с 2024 годом».
