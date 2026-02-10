0
0
153
НОВОСТИ

Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер

11:20 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Румынии Илие Боложан признал, что политика его правительства, направленная на преодоление дефицита бюджета, неизбежно приведет к экономическому спаду.

«Экономический спад неизбежен. Насколько сильным он будет, сохранится ли он в течение одного полугодия, одного квартала или трех кварталов, будет видно», — сказал он в интервью телеканалу Digi24.

Власти Румынии с 2025 года приняли меры жесткой экономии, направленные на преодоление бюджетного дефицита. Этот показатель в 2024 году достиг 9,3% ВВП.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 10.02.2026
Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
0
58
12:20 10.02.2026
Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев
0
94
12:05 10.02.2026
В РФ профильное обучение в средней школе сохранится по 6 направлениям
0
115
12:00 10.02.2026
Нужно задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности РФ — Путин
0
123
11:32 10.02.2026
65% жителей Германии видят в США главную угрозу миру на планете — опрос
0
153
11:05 10.02.2026
Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце
0
199
11:00 10.02.2026
Уровень занятости россиян 30-49 лет составляет более 90% — Котяков
0
193
10:32 10.02.2026
Число изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет — министр
0
243
10:25 10.02.2026
Полисы для занятий стретчингом, пауэрлифтингом и акробатикой стали оформлять в разы чаще
0
230
10:20 10.02.2026
Трамп планирует отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газам — WSJ
0
276

Возврат к списку