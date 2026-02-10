Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Румынии Илие Боложан признал, что политика его правительства, направленная на преодоление дефицита бюджета, неизбежно приведет к экономическому спаду.

«Экономический спад неизбежен. Насколько сильным он будет, сохранится ли он в течение одного полугодия, одного квартала или трех кварталов, будет видно», — сказал он в интервью телеканалу Digi24.

Власти Румынии с 2025 года приняли меры жесткой экономии, направленные на преодоление бюджетного дефицита. Этот показатель в 2024 году достиг 9,3% ВВП.