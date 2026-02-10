Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер
11:20 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Румынии Илие Боложан признал, что политика его правительства, направленная на преодоление дефицита бюджета, неизбежно приведет к экономическому спаду.
«Экономический спад неизбежен. Насколько сильным он будет, сохранится ли он в течение одного полугодия, одного квартала или трех кварталов, будет видно», — сказал он в интервью телеканалу Digi24.
Власти Румынии с 2025 года приняли меры жесткой экономии, направленные на преодоление бюджетного дефицита. Этот показатель в 2024 году достиг 9,3% ВВП.
НОВОСТИ
- 12:32 10.02.2026
- Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
- 12:20 10.02.2026
- Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев
- 12:05 10.02.2026
- В РФ профильное обучение в средней школе сохранится по 6 направлениям
- 12:00 10.02.2026
- Нужно задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности РФ — Путин
- 11:32 10.02.2026
- 65% жителей Германии видят в США главную угрозу миру на планете — опрос
- 11:05 10.02.2026
- Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце
- 11:00 10.02.2026
- Уровень занятости россиян 30-49 лет составляет более 90% — Котяков
- 10:32 10.02.2026
- Число изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет — министр
- 10:25 10.02.2026
- Полисы для занятий стретчингом, пауэрлифтингом и акробатикой стали оформлять в разы чаще
- 10:20 10.02.2026
- Трамп планирует отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газам — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать