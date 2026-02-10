0
0
148
НОВОСТИ

Трамп планирует отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газам — WSJ

10:20 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит выводы научного исследования времен бывшего американского лидера Барака Обамы о вреде парниковых газов для здоровья и благополучия населения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о выводе Агентства по охране окружающей среды (EPA) США от 2009 года, согласно которому шесть парниковых газов являются главной угрозой для населения. Это утверждение стало юридической основой для большинства климатических правил EPA, которые ограничивали допустимый уровень выбросов от электростанций и ужесточали стандарты топливной экономии для транспортных средств в соответствии с Законом о чистом воздухе.

Как пишет газета, администрация Трампа планирует на этой неделе опубликовать указ об отмене нормативных требований по измерению, отчетности, сертификации и соблюдению федеральных стандартов выбросов парниковых газов для транспортных средств, а также пересмотреть связанные с ними программы, кредитные положения и обязательства для целых отраслей. По словам источников WSJ, новые правила не коснутся регулирования уровня выбросов от электростанций, нефтегазовых объектов и других стационарных источников. Однако отмечается, что грядущие изменения могут в будущем затронуть и эти предприятия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 10.02.2026
Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер
0
0
11:05 10.02.2026
Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце
0
59
11:00 10.02.2026
Уровень занятости россиян 30-49 лет составляет более 90% — Котяков
0
71
10:32 10.02.2026
Число изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет — министр
0
132
10:25 10.02.2026
Полисы для занятий стретчингом, пауэрлифтингом и акробатикой стали оформлять в разы чаще
0
133
10:05 10.02.2026
Число прибывших в Россию украинцев за год сократилось более чем вдвое
0
188
10:00 10.02.2026
Число уволенных с госслужбы в связи с антикоррупционными мерами выросло на 18%
0
160
09:32 10.02.2026
В России могут сократить срок сдачи практического экзамена на права
0
200
09:20 10.02.2026
Конгрессмен Луна заявила о потенциальной торговой сделке между США и РФ объемом $2 трлн
0
266
09:05 10.02.2026
Российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни
0
259

Возврат к списку