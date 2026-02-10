0
НОВОСТИ

Конгрессмен Луна заявила о потенциальной торговой сделке между США и РФ объемом $2 трлн

09:20 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) сообщила, что потенциал возможной российско-американской торговой сделки оценивается в $2 трлн.

«Благоприятная возможность заключения торговой сделки на $2 трлн, думаю, хороша для всех», — сказала она в понедельник в беседе с российскими журналистами на торжественном приеме в посольстве России в США по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого в РФ 10 февраля.

Ее попросили вновь уточнить, каков объем потенциального соглашения. «$2 трлн. Потенциально, потенциально», — сказала конгрессмен, но не привела никаких деталей.

