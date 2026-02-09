Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ЯО — глава МИД
22:40 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турции придется вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие (ЯО). Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана.
«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения (связанные с появлением ядерного оружия у новых стран — прим. ТАСС), которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», — сказал Фидан в эфире телеканала CNN Türk.
На прямой вопрос ведущего о том, хотела бы Турция в принципе обладать ядерным оружием, министр ответил молчанием и улыбкой.
НОВОСТИ
- 22:00 09.02.2026
- США и Иран обсуждают не только ядерную программу, но и протесты в стране — Вэнс
- 21:20 09.02.2026
- ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ — Reuters
- 20:40 09.02.2026
- Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники
- 20:00 09.02.2026
- Объявленная Зеленским покупка 250 истребителей обойдется минимум в 50 млрд евро — СМИ
- 19:20 09.02.2026
- Временно проживающих в РФ мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о доходах
- 18:40 09.02.2026
- НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию «Арктический часовой» — Reuters
- 18:00 09.02.2026
- Одобрен запрет на патент для мигрантов, доход которых ниже прожиточного минимума
- 17:32 09.02.2026
- Стармер заявил о намерении оставаться премьером Британии
- 17:12 09.02.2026
- 10 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
- 17:00 09.02.2026
- Лодка с 55 мигрантами на борту перевернулась у берегов Ливии, выжили двое
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать