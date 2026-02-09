0
0
0
НОВОСТИ

Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ЯО — глава МИД

22:40 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турции придется вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие (ЯО). Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана.

«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения (связанные с появлением ядерного оружия у новых стран — прим. ТАСС), которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», — сказал Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

На прямой вопрос ведущего о том, хотела бы Турция в принципе обладать ядерным оружием, министр ответил молчанием и улыбкой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 09.02.2026
США и Иран обсуждают не только ядерную программу, но и протесты в стране — Вэнс
0
153
21:20 09.02.2026
ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ — Reuters
0
217
20:40 09.02.2026
Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники
0
245
20:00 09.02.2026
Объявленная Зеленским покупка 250 истребителей обойдется минимум в 50 млрд евро — СМИ
0
306
19:20 09.02.2026
Временно проживающих в РФ мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о доходах
0
338
18:40 09.02.2026
НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию «Арктический часовой» — Reuters
0
389
18:00 09.02.2026
Одобрен запрет на патент для мигрантов, доход которых ниже прожиточного минимума
0
406
17:32 09.02.2026
Стармер заявил о намерении оставаться премьером Британии
0
427
17:12 09.02.2026
10 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
0
458
17:00 09.02.2026
Лодка с 55 мигрантами на борту перевернулась у берегов Ливии, выжили двое
0
450

Возврат к списку