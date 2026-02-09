Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ЯО — глава МИД

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турции придется вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие (ЯО). Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана.

«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения (связанные с появлением ядерного оружия у новых стран — прим. ТАСС), которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», — сказал Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

На прямой вопрос ведущего о том, хотела бы Турция в принципе обладать ядерным оружием, министр ответил молчанием и улыбкой.