0
0
105
НОВОСТИ

Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники

20:40 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники.

«Существенный прогресс зафиксировали также в сфере военного и оборонительного сотрудничества. В продолжение двустороннего многовекторного сотрудничества и уже три года активно действующих военных учений, Армения приобрела у США беспилотные летательные аппраты V-BAT, эффективность которых доказана богатым опытом эксплуатации и которые действенно поспособствуют укреплению наших оборонных возможностей», — сказал Пашинян в ходе брифинга с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трансляцию вели местные телеканалы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 09.02.2026
ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ — Reuters
0
60
20:00 09.02.2026
Объявленная Зеленским покупка 250 истребителей обойдется минимум в 50 млрд евро — СМИ
0
191
19:20 09.02.2026
Временно проживающих в РФ мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о доходах
0
239
18:40 09.02.2026
НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию «Арктический часовой» — Reuters
0
300
18:00 09.02.2026
Одобрен запрет на патент для мигрантов, доход которых ниже прожиточного минимума
0
317
17:32 09.02.2026
Стармер заявил о намерении оставаться премьером Британии
0
342
17:12 09.02.2026
10 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
0
382
17:00 09.02.2026
Лодка с 55 мигрантами на борту перевернулась у берегов Ливии, выжили двое
0
378
16:32 09.02.2026
Дефицит кадров наблюдается в РФ при большом количестве студентов — Фальков
0
425
16:12 09.02.2026
Украина в апреле столкнется с нехваткой средств в бюджете, если не выполнит условия МВФ
0
403

Возврат к списку