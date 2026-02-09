Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники
20:40 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники.
«Существенный прогресс зафиксировали также в сфере военного и оборонительного сотрудничества. В продолжение двустороннего многовекторного сотрудничества и уже три года активно действующих военных учений, Армения приобрела у США беспилотные летательные аппраты V-BAT, эффективность которых доказана богатым опытом эксплуатации и которые действенно поспособствуют укреплению наших оборонных возможностей», — сказал Пашинян в ходе брифинга с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трансляцию вели местные телеканалы.
