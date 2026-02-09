0
Стармер заявил о намерении оставаться премьером Британии

17:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о решимости остаться на своем посту.

«Мы обязаны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что так и есть. С этой точки мы пойдем вперед, пойдем с уверенностью, продолжая менять нашу страну», — сказал он, обращаясь к членам своей команды. Его слова приводит газета The Daily Telegraph.

За последние сутки сразу два влиятельных члена команды премьера ушли в отставку. Сначала свой пост покинул глава аппарата премьер-министра Морган Максуини. Причиной этого решения стал скандал вокруг назначения Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, послом в США. Экс-глава аппарата премьера взял полную ответственность за сделанный выбор, назвав его ошибочным. Вслед за ним ушел директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан.

