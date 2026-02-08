Арестован топ-менеджер «Росатома»
10:39 08.02.2026 Источник: РИА Новости
Железнодорожный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора бизнес-направления "Специальная химия" в АО "ТВЭЛ" (топливная компания "Росатома") по делу о даче взятки руководству новосибирского завода "НЗХК", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, - сообщает РИА Новости.
"Рассмотрено ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении Михаила Метелкина… Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что Михаил Метелкин, занимающий должность директора бизнес-направления "Специальная химия" в АО "ТВЭЛ", обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
