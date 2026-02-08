0
НОВОСТИ

Военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток - СМИ

11:34 08.02.2026 Источник: Интерфакс

Военно-транспортная авиация ВВС США продолжает наращивать переброску военных грузов на Ближний Восток, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

За последние двое суток американские тяжелые военно-транспортные самолеты C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy совершили примерно 15 рейсов в регион, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущие два дня. При этом бОльшая часть из них приходится на транспортировку грузов из Техаса с аэродромов баз армейских соединений и частей ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

По неполным данным, военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток.

