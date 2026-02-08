Военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток - СМИ
11:34 08.02.2026 Источник: Интерфакс
Военно-транспортная авиация ВВС США продолжает наращивать переброску военных грузов на Ближний Восток, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.
За последние двое суток американские тяжелые военно-транспортные самолеты C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy совершили примерно 15 рейсов в регион, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущие два дня. При этом бОльшая часть из них приходится на транспортировку грузов из Техаса с аэродромов баз армейских соединений и частей ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.
По неполным данным, военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток.
НОВОСТИ
- 10:39 08.02.2026
- Арестован топ-менеджер «Росатома»
- 10:00 08.02.2026
- Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России - ФСБ РФ
- 09:30 08.02.2026
- Агентство AP обратило внимание, что США подключили военных к переговорам по Украине и Ирану
- 09:30 08.02.2026
- В Белгороде энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пока без тепла – около 80 тыс жителей - Гладков
- 09:00 08.02.2026
- После первого дня зимней Олимпиады в Италии сразу три сборные делят первое место в командном зачете
- 20:55 07.02.2026
- Жители Киева получают электроэнергию лишь полтора-два часа в сутки - Минэнерго Украины
- 20:10 07.02.2026
- В ФРГ член экономического совета предостерегла от зависимости поставок газа из США
- 19:30 07.02.2026
- NYT сообщает, что в МОК выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям
- 16:48 07.02.2026
- Орбан рассказал, почему Украину можно считать врагом Венгрии
- 16:25 07.02.2026
- В Уфе подросток напал и ранил студентов в общежитии, также ранения получили полицейские и сам напдавший
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать