В ФРГ член экономического совета предостерегла от зависимости поставок газа из США

20:10 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер предостерегла от чрезмерной зависимости Германии от сжиженного природного газа (СПГ) из США и выступила за создание газового резерва и диверсификацию поставщиков.

«Я не считаю, что это хорошая идея — делать себя настолько зависимыми. Я бы не исключала, что [президент США Дональд] Трамп в какой-то момент пригрозит нам „перекрыть кран“, если захочет добиться от нас уступок», — заявила Шнитцер в интервью медиагруппе Funke.

В этом контексте она высказалась за создание газового резерва и диверсификацию поставщиков.

