0
0
1
НОВОСТИ

Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился - Укрэнерго

16:00 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность всех АЭС на подконтрольной Киеву территории Украины была снижена после серии взрывов. Об этом сообщила украинская компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

Как отмечает компания, были повреждены энергообъекты в восьми областях страны — электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате повреждения ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков, «все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены». «Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился. Это обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах», — сообщает «Укрэнерго».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:50 07.02.2026
На ж/д севера Италии произошло несколько аварий на инфраструктуре, власти не исключают саботаж
0
72
15:21 07.02.2026
Определился обладатель первой золотой медали зимней Олимпиады в Италии - 2026
0
146
14:21 07.02.2026
Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу
0
224
13:10 07.02.2026
Зеленский: США предлагают завершить конфликт до начала лета...
0
229
12:35 07.02.2026
Генерал Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя после искусственной комы
0
217
11:32 07.02.2026
Законопроект ЕП о запрете поставок стали из России может столкнуться с противодействием ряда стран - СМИ
0
421
09:39 07.02.2026
SpaceX и NASA решили ускорить лунную программу, замедлив марсианскую - СМИ
0
501
09:14 07.02.2026
Вашингтон отменил дополнительные пошлины в 25% на продукцию из Индии
0
547
09:01 07.02.2026
В Милане и Кортине-д'Ампеццо зажжен огонь зимней Олимпиады - 2026
0
491
22:20 06.02.2026
На фоне сокращения финансирования более 1,2 тыс. сотрудников ВОЗ уволены
0
947

Возврат к списку