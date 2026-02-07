Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился - Укрэнерго

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность всех АЭС на подконтрольной Киеву территории Украины была снижена после серии взрывов. Об этом сообщила украинская компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

Как отмечает компания, были повреждены энергообъекты в восьми областях страны — электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате повреждения ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков, «все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены». «Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился. Это обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах», — сообщает «Укрэнерго».