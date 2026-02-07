Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился - Укрэнерго
16:00 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощность всех АЭС на подконтрольной Киеву территории Украины была снижена после серии взрывов. Об этом сообщила украинская компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Как отмечает компания, были повреждены энергообъекты в восьми областях страны — электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате повреждения ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков, «все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены». «Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился. Это обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах», — сообщает «Укрэнерго».
НОВОСТИ
- 15:50 07.02.2026
- На ж/д севера Италии произошло несколько аварий на инфраструктуре, власти не исключают саботаж
- 15:21 07.02.2026
- Определился обладатель первой золотой медали зимней Олимпиады в Италии - 2026
- 14:21 07.02.2026
- Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу
- 13:10 07.02.2026
- Зеленский: США предлагают завершить конфликт до начала лета...
- 12:35 07.02.2026
- Генерал Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя после искусственной комы
- 11:32 07.02.2026
- Законопроект ЕП о запрете поставок стали из России может столкнуться с противодействием ряда стран - СМИ
- 09:39 07.02.2026
- SpaceX и NASA решили ускорить лунную программу, замедлив марсианскую - СМИ
- 09:14 07.02.2026
- Вашингтон отменил дополнительные пошлины в 25% на продукцию из Индии
- 09:01 07.02.2026
- В Милане и Кортине-д'Ампеццо зажжен огонь зимней Олимпиады - 2026
- 22:20 06.02.2026
- На фоне сокращения финансирования более 1,2 тыс. сотрудников ВОЗ уволены
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать