Определился обладатель первой золотой медали зимней Олимпиады в Италии - 2026
15:21 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал золотую медаль в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в Бормио.
Победитель показал результат 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание — 0,20 секунды), третье — итальянец Доминик Парис (+0,50).
