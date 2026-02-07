0
НОВОСТИ

Определился обладатель первой золотой медали зимней Олимпиады в Италии - 2026

15:21 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал золотую медаль в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в Бормио.

Победитель показал результат 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание — 0,20 секунды), третье — итальянец Доминик Парис (+0,50).

