На ж/д севера Италии произошло несколько аварий на инфраструктуре, власти не исключают саботаж
15:50 07.02.2026 Источник: Интерфакс
Несколько железнодорожных инцидентов произошло в субботу на севере Италии, из-за них фиксируются задержки отправления и прибытия как скоростных междугородних, так и региональных поездов, сообщает ЭФЭ.
По данным агентства, которое приводит выдержку из коммюнике итальянской государственной железнодорожной компании, первый инцидент произошел в субботу утром - неподалеку от города Кастель-Маджоре были повреждены кабели контактной сети. Позже на путях между Болоньей и Падуей было обнаружено взрывное устройство, а на станции Пезаро в электрощитке вспыхнул пожар.
Начато расследование, власти не исключают, что речь идет о актах саботажа, приуроченных к открытию зимних Олимпийских Игр. Ввиду этого наравне с железнодорожной полицией к расследованию подключились и сотрудники полицейского спецназа.
