Вашингтон отменил дополнительные пошлины в 25% на продукцию из Индии
09:14 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация решила отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные США в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Об этом говорится в исполнительном указе, подписанном в пятницу президентом США Дональдом Трампом.
Как следует из документа, опубликованного Белым домом, с 7 февраля «продукция Индии, импортируемая в США, больше не будет облагаться дополнительными адвалорными (пропорциональными стоимости товара — прим. ТАСС) пошлинами в размере 25%».
