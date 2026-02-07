Вашингтон отменил дополнительные пошлины в 25% на продукцию из Индии

09:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация решила отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные США в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Об этом говорится в исполнительном указе, подписанном в пятницу президентом США Дональдом Трампом.

Как следует из документа, опубликованного Белым домом, с 7 февраля «продукция Индии, импортируемая в США, больше не будет облагаться дополнительными адвалорными (пропорциональными стоимости товара — прим. ТАСС) пошлинами в размере 25%».