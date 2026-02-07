0
0
81
НОВОСТИ

Вашингтон отменил дополнительные пошлины в 25% на продукцию из Индии

09:14 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация решила отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные США в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Об этом говорится в исполнительном указе, подписанном в пятницу президентом США Дональдом Трампом.

Как следует из документа, опубликованного Белым домом, с 7 февраля «продукция Индии, импортируемая в США, больше не будет облагаться дополнительными адвалорными (пропорциональными стоимости товара — прим. ТАСС) пошлинами в размере 25%».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:39 07.02.2026
SpaceX и NASA решили ускорить лунную программу, замедлив марсианскую - СМИ
0
70
09:01 07.02.2026
В Милане и Кортине-д'Ампеццо зажжен огонь зимней Олимпиады - 2026
0
135
22:20 06.02.2026
На фоне сокращения финансирования более 1,2 тыс. сотрудников ВОЗ уволены
0
694
20:45 06.02.2026
Проводить в США переговоры по Украине не планируется - Песков
0
761
19:28 06.02.2026
Сбер представил Green-VLA – открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами
0
747
19:15 06.02.2026
Эрмитаж внедряет цифровые проекты с ИИ осторожно
0
771
19:14 06.02.2026
Московская биржа отметила вклад "Роснефти" в устойчивое развитие
0
756
18:35 06.02.2026
За январь дефицит бюджета РФ предварительно составил 1,7 трлн руб. — Минфин
0
847
17:40 06.02.2026
Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций и призвала страны ЕС немедленно утвердить их
0
1090
17:35 06.02.2026
ГигаЧат стал персональным олимпийским гидом для желающих узнать о спорте больше
0
797

Возврат к списку