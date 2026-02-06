ГигаЧат стал персональным олимпийским гидом для желающих узнать о спорте больше
17:35 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нейросеть Сбера ГигаЧат поможет зрителям разобраться в тонкостях олимпийских видов спорта, а также ближе познакомиться с историей Олимпиад. Нейросеть Сбера стала спонсором трансляций XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko.
С 6 по 22 февраля ГигаЧат из «Олимпийской студии» стримингового сервиса поделится со зрителями любопытными и малоизвестными фактами Олимпиад, сыграет с ними в викторину и даже поделится прогнозами выступления наших спортсменов.
«ГигаЧат в роли соведущего и комментатора — это интересный шаг в развитии навыков нашей нейросети, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент-директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Искусственный интеллект Сбера довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведёт реальный, живой диалог на повседневные темы. Наша модель становится приятным собеседником как для болельщиков, так и спортивных обозревателей в студии, усиливая трансляцию глубиной аналитики и вариативностью данных. Мы создаем будущее, где технологии служат проводником между зрителем и захватывающей драматургией спорта».
Узнать больше об Олимпиаде и спортсменах можно на сайте ГигаЧат, где появилось тематическое обновление о зимних видах спорта с умной подборкой тем. Кроме этого в ГигаЧат появился раздел для создания персональных подкастов о зимней Олимпиаде.
Нейросеть воплотит запрос пользователя в персональную лекцию, из которой, например, пользователь узнает об истории хоккея в Советском Союзе или сколько камней достаточно собрать «в доме» для победы в кёрлинге, разобраться в сложности элементов фигурного катания или выяснить, как лыжники готовятся к зимним соревнованиям летом.
Оkko является эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент.
