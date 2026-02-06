Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом — Рубио
16:32 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация считает, что контроль над вооружениями должен стать многосторонним вопросом, к нему должен подключиться Китай. Об этом говорится в распространенной Госдепартаментом статье госсекретаря Марко Рубио.
«Во-первых, контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно заявил президент [США], другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности. Во-вторых, мы не примем условия, которые наносят ущерб Соединенным Штатам и не будем игнорировать несоблюдение соглашений в стремлении достичь будущего соглашения. Мы четко сформулировали наши стандарты и не откажемся от них, чтобы достичь контроля над вооружениями ради самого контроля. В-третьих, мы всегда будем вести переговоры с позиции силы. Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств и наращивают свои ядерные силы», — написал шеф американской дипломатии.
НОВОСТИ
- 17:12 06.02.2026
- Охрана убитого сына Каддафи Сейфа аль-Ислама покинула его за 1,5 часа до нападения — ТВ
- 17:00 06.02.2026
- Около 95% раненых российских военных удается возвращать в строй — Мантуров
- 16:12 06.02.2026
- Адмирал НАТО объяснил свои слова об упреждающих действиях в отношении России
- 16:00 06.02.2026
- У Украины уже начались проблемы с поступлениями в бюджет — депутат Рады
- 15:50 06.02.2026
- Cloud.ru открыл возможность тестирования OpenClaw в облаке
- 15:35 06.02.2026
- Ученые Сбера разработали метод для увеличения точности прогноза нейросетевой модели
- 15:32 06.02.2026
- Посол США относится к Польше как к колонии — вице-спикер Сейма
- 15:12 06.02.2026
- В Гренландии открывается консульство Франции
- 15:00 06.02.2026
- Количество компаний, принимающих оплату через СБП, в 2025 г. выросло на 36% — ЦБ
- 14:32 06.02.2026
- Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году, утверждает Госдеп США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать