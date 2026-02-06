Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом — Рубио

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация считает, что контроль над вооружениями должен стать многосторонним вопросом, к нему должен подключиться Китай. Об этом говорится в распространенной Госдепартаментом статье госсекретаря Марко Рубио.

«Во-первых, контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно заявил президент [США], другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности. Во-вторых, мы не примем условия, которые наносят ущерб Соединенным Штатам и не будем игнорировать несоблюдение соглашений в стремлении достичь будущего соглашения. Мы четко сформулировали наши стандарты и не откажемся от них, чтобы достичь контроля над вооружениями ради самого контроля. В-третьих, мы всегда будем вести переговоры с позиции силы. Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств и наращивают свои ядерные силы», — написал шеф американской дипломатии.