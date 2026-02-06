У Украины уже начались проблемы с поступлениями в бюджет — депутат Рады

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет Украины уже испытывает трудности из-за сокращения налоговых сборов и задержки с поступлениями средств от ЕС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«У нас и так уже начинаются проблемы с бюджетом из-за падения налогов (из-за блэкаута) и недополучения денег от ЕС (из-за срыва „маяков“)», — написал он в своем телеграм-канале.

Железняк напомнил, что средства по программе ЕС Ukraine Facility задерживаются, так как Украина до сих пор не выполнила ряд условия — так называемых структурных маяков. В частности, необходимо принять несколько предусмотренных этой программой законопроектов, однако, отмечает депутат, эти документы вновь сняты с повестки парламента, так как правящая партия, несмотря на формальное большинство в Раде, не может собрать нужное число голосов. Как посчитал депутат, в прошлом году Киев лишился 3,6 млрд евро из-за того, что правительство Украины не смогло обеспечить выполнение ряда «структурных маяков».

В то же время в стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. По всей стране ежедневно вводятся многочасовые отключения света. Из-за этого во многих городах закрываются рестораны, ряд торговых сетей приостанавливают работу и теряют доход. Из-за блэкаута Нацбанк скорректировал в сторону уменьшения свой прогноз по росту ВВП.

Фонд поддержки Украины Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в ЕС. Его объем определен в 50 млрд евро на период до 2027 года. Выделение средств обусловлено выполнением со стороны Киева ряда требований, в том числе принятием определенных партнерами законов.