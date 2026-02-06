Посол США относится к Польше как к колонии — вице-спикер Сейма

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский посол Том Роуз относится к Польше как к колонии и подрывает доверие поляков к США. Такое мнение высказала в интервью радиостанции RMF24 вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Магдалена Беят.

«Посол Роуз подрывает многолетнее доверие поляков к Соединенным Штатам, относясь к нам как к колонии», — сказала она. «Посол Роуз как дипломат должен [тщательнее] взвешивать [свои] слова», — добавила вице-спикер.

«Мы не являемся колонией Соединенных Штатов, мы совершенно не та страна, которая обязана всегда кланяться из-за того, что президент [США Дональд] Трамп чего-то хочет», — продолжила Беят.

Таким образом она прокомментировала критические высказывания американского посла в отношении маршала (спикера) Сейма Влодзимежа Чажастого, который 2 февраля отказался поддержать инициативу спикеров Палаты представителей США и Кнессета Израиля о награждении Трампа Нобелевской премией мира.

«Я не поддержу попытки Трампа получить Нобелевскую премию», — сказал тогда Чажастый. «Так не может быть, чтобы мы с партнерами разговаривали, стоя на коленях. Польша имеет право на свое мнение», — добавил он.