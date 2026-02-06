0
0
49
НОВОСТИ

Посол США относится к Польше как к колонии — вице-спикер Сейма

15:32 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский посол Том Роуз относится к Польше как к колонии и подрывает доверие поляков к США. Такое мнение высказала в интервью радиостанции RMF24 вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Магдалена Беят.

«Посол Роуз подрывает многолетнее доверие поляков к Соединенным Штатам, относясь к нам как к колонии», — сказала она. «Посол Роуз как дипломат должен [тщательнее] взвешивать [свои] слова», — добавила вице-спикер.

«Мы не являемся колонией Соединенных Штатов, мы совершенно не та страна, которая обязана всегда кланяться из-за того, что президент [США Дональд] Трамп чего-то хочет», — продолжила Беят.

Таким образом она прокомментировала критические высказывания американского посла в отношении маршала (спикера) Сейма Влодзимежа Чажастого, который 2 февраля отказался поддержать инициативу спикеров Палаты представителей США и Кнессета Израиля о награждении Трампа Нобелевской премией мира.

«Я не поддержу попытки Трампа получить Нобелевскую премию», — сказал тогда Чажастый. «Так не может быть, чтобы мы с партнерами разговаривали, стоя на коленях. Польша имеет право на свое мнение», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:35 06.02.2026
Ученые Сбера разработали метод для увеличения точности прогноза нейросетевой модели
0
24
15:12 06.02.2026
В Гренландии открывается консульство Франции
0
102
15:00 06.02.2026
Количество компаний, принимающих оплату через СБП, в 2025 г. выросло на 36% — ЦБ
0
124
14:32 06.02.2026
Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году, утверждает Госдеп США
0
172
14:12 06.02.2026
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,8% — Котяков
0
205
14:00 06.02.2026
Не менее 10 человек погибли, 80 пострадали при взрыве в Исламабаде — Синьхуа
0
213
13:32 06.02.2026
Военачальники и специалисты находятся под угрозой во время войны — Песков
0
245
13:30 06.02.2026
На РБК стартует научно-популярный проект «ГигаНаука»
0
229
13:12 06.02.2026
Мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца — ученые
0
255
13:00 06.02.2026
ВС РФ освободили Поповку в Сумской области — МО РФ
0
278

Возврат к списку