Минфин предлагает ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной

17:12 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов РФ предлагает ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной. Соответствующий проект закона уже разрабатывается и может быть вынесен в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в Госдуме.

«Этот вопрос обсуждается. В целом наше отношение к майнингу такое же, как к любой другой экономической активности. Когда бизнес ведется легально и понятно, мы это приветствуем. <…> Но сейчас мы видим, что не все майнеры готовы входить в реестр, вести свою деятельность открыто. Мы сейчас прорабатываем варианты и пряника, и кнута, чтобы майнеры обелялись. Пока вошли в реестр порядка трети всех майнинговых мощностей, это мало. Тут надо понять, что мешает. И, если кто-то занимается предпринимательской деятельностью не по закону, он должен нести за это ответственность, вплоть до уголовной. Уже есть такая законодательная инициатива. Я думаю, в эту сессию будет внесена», — сказал он.

