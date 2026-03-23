Иран подготовил Ьрампу сюрпризы на ближайшие дни - Tasnim
18:12 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран приготовил несколько сюрпризов для президента США Дональда Трампа, поэтому в ближайшее время ему стоит «смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть». Об этом заявило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
«Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть», — подчеркнул собеседник агентства.
