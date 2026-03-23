Суд в Москве признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента

19:43 Источник: Интерфакс

Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента и оштрафовал его. «Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на общую сумму 10,5 млн рублей», – огласил решение судья. Мессенджер признан виновным по двум протоколам, предусмотренным ч. 2 и ч. 4 ст. 13. 41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в РФ).