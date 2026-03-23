НОВОСТИ

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР

20:00 23.03.2026 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР. «Примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Вами курса на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене», – отметил Путин в телеграмме. 


Он заявил, что в России высоко ценят личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между двумя странами. «И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Владимир Путин. Президент России пожелал председателю КНДР новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

НОВОСТИ

20:30 23.03.2026
Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина РФ по делу о госизмене
0
0
19:43 23.03.2026
Суд в Москве признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента
0
107
19:30 23.03.2026
Постпред США при ЕС: Евросоюз может остаться без американского СПГ в разгар кризиса
0
141
18:45 23.03.2026
Итальянцы на референдуме, по неофициальным данным, отклонили реформу в судебной системе
0
227
18:12 23.03.2026
Иран подготовил Трампу сюрпризы на ближайшие дни - Tasnim
0
269
17:40 23.03.2026
В Киеве отопительный сезон завершится 24 марта из-за экономии энергии
0
262
17:12 23.03.2026
Минфин предлагает ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной
0
303
17:00 23.03.2026
США и Иран могут заключить сделку в течение 5 дней, утверждает Трамп
0
324
16:32 23.03.2026
Тайвань может получить из США первую партию истребителей F-16V к сентябрю — власти
0
335
16:12 23.03.2026
Трамп хочет выиграть время своими заявлениями о якобы переговорах — МИД Ирана
0
398

