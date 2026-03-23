Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР
20:00 23.03.2026 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР. «Примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Вами курса на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене», – отметил Путин в телеграмме.
Он заявил, что в России высоко ценят личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между двумя странами. «И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Владимир Путин. Президент России пожелал председателю КНДР новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.
