Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США далеки от реальности - советник председателя Меджлиса

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти не намерены продолжать возможный диалог с США в формате, который существовал до начала военного противостояния в регионе. Об этом заявил советник председателя Меджлиса (парламент) Ирана Эбрахим Расули.

«Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США совершенно далеки от реальности», — указал Расули, слова которого привел ливанский телеканал Al-Mayadeen. По словам советника, Тегеран «не вернется к рамкам переговоров, которые американцы создали до агрессии». Раньше, пояснил Расули, «представленные инициативы были общими, но теперь именно мы определяем детали и диктуем условия».