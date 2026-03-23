Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США далеки от реальности - советник председателя Меджлиса
21:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранские власти не намерены продолжать возможный диалог с США в формате, который существовал до начала военного противостояния в регионе. Об этом заявил советник председателя Меджлиса (парламент) Ирана Эбрахим Расули.
«Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США совершенно далеки от реальности», — указал Расули, слова которого привел ливанский телеканал Al-Mayadeen. По словам советника, Тегеран «не вернется к рамкам переговоров, которые американцы создали до агрессии». Раньше, пояснил Расули, «представленные инициативы были общими, но теперь именно мы определяем детали и диктуем условия».
