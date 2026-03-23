0
0
87
НОВОСТИ

В Киеве отопительный сезон завершится 24 марта из-за экономии энергии

17:40 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отопительный сезон в Киеве будет завершен 24 марта в целях экономии энергоносителей. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«В Киеве с 24 марта завершают отопительный сезон. Такое решение городские власти приняли с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей», — говорится на сайте ведомства.

Ранее во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества из-за дефицита в сетях. Сообщалось, что свыше 18 тыс. абонентов в Киевской области остались без отопления в результате повреждения объектов энергетики, еще около 8 тыс. потребителей оказались без газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку