В Киеве отопительный сезон завершится 24 марта из-за экономии энергии
17:40 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отопительный сезон в Киеве будет завершен 24 марта в целях экономии энергоносителей. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
«В Киеве с 24 марта завершают отопительный сезон. Такое решение городские власти приняли с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей», — говорится на сайте ведомства.
Ранее во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества из-за дефицита в сетях. Сообщалось, что свыше 18 тыс. абонентов в Киевской области остались без отопления в результате повреждения объектов энергетики, еще около 8 тыс. потребителей оказались без газа.
