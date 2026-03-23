Итальянцы на референдуме, по неофициальным данным, отклонили реформу в судебной системе

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

54,46% итальянцев, принявших участие во всенародном референдуме в воскресенье и понедельник, высказались против реформы судебно-следственной системы, предложенной правительством Джорджи Мелони. Такие данные следуют из первых результатов после подсчета голосов с примерно половины избирательных участков, указано на сайте МВД.

Реформу поддержали 45,54% проголосовавших. Явка составила почти 59%, что неожиданно много для подобного голосования. Кворум не требовался.

Хотя результаты пока не окончательные, уже звучат заявления противников реформы с призывами к отставке правительства и премьер-министра.