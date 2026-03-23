Власти Ирана отмечают, что вопрос о закрытии Ормузского пролива остается актуальным - Al Jazeera

Вопрос о полном блокировании Ираном Ормузского пролива еще остается открытым из-за непредсказуемости дальнейших действий Соединенных Штатов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя иранских властей.

«Вопрос о закрытии Ормузского пролива и установке мин остается открытым, так как со стороны США можно ожидать любых непредсказуемых действий», — отметил иранский деятель. Он пояснил, что Вашингтон «до сих пор отказывается принять два основных условия Тегерана — выплату репараций и публичное признание агрессии против Ирана».