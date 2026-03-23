Власти Ирана отмечают, что вопрос о закрытии Ормузского пролива остается актуальным - Al Jazeera
21:20 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о полном блокировании Ираном Ормузского пролива еще остается открытым из-за непредсказуемости дальнейших действий Соединенных Штатов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя иранских властей.
«Вопрос о закрытии Ормузского пролива и установке мин остается открытым, так как со стороны США можно ожидать любых непредсказуемых действий», — отметил иранский деятель. Он пояснил, что Вашингтон «до сих пор отказывается принять два основных условия Тегерана — выплату репараций и публичное признание агрессии против Ирана».
- 21:00 23.03.2026
- Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США далеки от реальности - советник председателя Меджлиса
- 20:30 23.03.2026
- Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина РФ по делу о госизмене
- 20:00 23.03.2026
- Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР
- 19:43 23.03.2026
- Суд в Москве признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента
- 19:30 23.03.2026
- Постпред США при ЕС: Евросоюз может остаться без американского СПГ в разгар кризиса
- 18:45 23.03.2026
- Итальянцы на референдуме, по неофициальным данным, отклонили реформу в судебной системе
- 18:12 23.03.2026
- Иран подготовил Трампу сюрпризы на ближайшие дни - Tasnim
- 17:40 23.03.2026
- В Киеве отопительный сезон завершится 24 марта из-за экономии энергии
- 17:12 23.03.2026
- Минфин предлагает ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной
- 17:00 23.03.2026
- США и Иран могут заключить сделку в течение 5 дней, утверждает Трамп
