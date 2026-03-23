Постпред США при ЕС: Евросоюз может остаться без американского СПГ в разгар кризиса

19:30 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может остаться без американского СПГ в разгар энергетического кризиса, если не ратифицирует соглашение с Вашингтоном, которое предусматривает обложение всего европейского экспорта в США тарифами в 15%. С таким предупреждением выступил постпред США при ЕС Эндрю Паздер в интервью британской газете Financial Times.

Он предупредил, что Евросоюз ждут последствия, если Европарламент в третий раз отложит ратификацию соглашения или попытается добавить в документ какие-либо дополнительные оговорки. «Я не знаю, что произойдет с энергией, если они не закончат с соглашением», — заявил Паздер.

Торговое соглашение между ЕС и США было заключено на переговорах президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в августе прошлого года. Европарламент уже дважды откладывал ратификацию этого соглашения.

НОВОСТИ

20:30 23.03.2026
Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина РФ по делу о госизмене
0
0
20:00 23.03.2026
Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР
0
80
19:43 23.03.2026
Суд в Москве признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента
0
107
18:45 23.03.2026
Итальянцы на референдуме, по неофициальным данным, отклонили реформу в судебной системе
0
227
18:12 23.03.2026
Иран подготовил Трампу сюрпризы на ближайшие дни - Tasnim
0
269
17:40 23.03.2026
В Киеве отопительный сезон завершится 24 марта из-за экономии энергии
0
262
17:12 23.03.2026
Минфин предлагает ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной
0
303
17:00 23.03.2026
США и Иран могут заключить сделку в течение 5 дней, утверждает Трамп
0
324
16:32 23.03.2026
Тайвань может получить из США первую партию истребителей F-16V к сентябрю — власти
0
335
16:12 23.03.2026
Трамп хочет выиграть время своими заявлениями о якобы переговорах — МИД Ирана
0
398

