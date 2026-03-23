Постпред США при ЕС: Евросоюз может остаться без американского СПГ в разгар кризиса

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может остаться без американского СПГ в разгар энергетического кризиса, если не ратифицирует соглашение с Вашингтоном, которое предусматривает обложение всего европейского экспорта в США тарифами в 15%. С таким предупреждением выступил постпред США при ЕС Эндрю Паздер в интервью британской газете Financial Times.

Он предупредил, что Евросоюз ждут последствия, если Европарламент в третий раз отложит ратификацию соглашения или попытается добавить в документ какие-либо дополнительные оговорки. «Я не знаю, что произойдет с энергией, если они не закончат с соглашением», — заявил Паздер.

Торговое соглашение между ЕС и США было заключено на переговорах президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в августе прошлого года. Европарламент уже дважды откладывал ратификацию этого соглашения.