0
0
0
НОВОСТИ

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина РФ по делу о госизмене

20:30 23.03.2026 Источник: Интерфакс

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина РФ Игоря Кульженкова по делу о госизмене, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник. Также ему назначен штраф в 200 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу. Осужденный был задержан в марте 2025 года. Как установили следствие и суд, мужчина согласился на сотрудничество с украинскими спецслужбами и получал от них задания. «В частности, действуя по заданию куратора, им осуществлялись сбор и передача сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации», – сообщили в ФСБ. Следственным отделением УФСБ России по Тамбовской области в отношении Кульженкова возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России.

