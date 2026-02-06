0
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,8% — Котяков

14:12 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2026 году размещен для общественного обсуждения.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек — получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения», — сказал Котяков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.

