Не менее 10 человек погибли, 80 пострадали при взрыве в Исламабаде — Синьхуа

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 80 получили ранения в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Как сообщает газета Dawn, правоохранители пока не установили характер взрыва. В нескольких медучреждениях города был введен режим чрезвычайной ситуации.