Не менее 10 человек погибли, 80 пострадали при взрыве в Исламабаде — Синьхуа
14:00 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 10 человек погибли, еще 80 получили ранения в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Как сообщает газета Dawn, правоохранители пока не установили характер взрыва. В нескольких медучреждениях города был введен режим чрезвычайной ситуации.
НОВОСТИ
- 13:32 06.02.2026
- Военачальники и специалисты находятся под угрозой во время войны — Песков
- 13:30 06.02.2026
- На РБК стартует научно-популярный проект «ГигаНаука»
- 13:12 06.02.2026
- Мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца — ученые
- 13:00 06.02.2026
- ВС РФ освободили Поповку в Сумской области — МО РФ
- 12:32 06.02.2026
- Суд отправил под арест девочку, напавшую на сверстников в школе Красноярска
- 12:20 06.02.2026
- ОБСЕ должна быть готова в случае прекращения огня на Украине — председатель
- 12:05 06.02.2026
- Стубб назвал шумом утверждения о якобы возможной агрессии РФ против НАТО
- 12:00 06.02.2026
- Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из России
- 11:32 06.02.2026
- Больше половины поляков не считают США надежным союзником — опрос
- 11:25 06.02.2026
- Курорт Манжерок увеличил зону катания до 81 километра в зимнем сезоне 2026
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать