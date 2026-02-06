ОБСЕ должна быть готова в случае прекращения огня на Украине — председатель

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна быть подготовлена на случай достижения мирного плана, прекращения огня на Украине. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я, конечно, жду с нетерпением продолжения нашего диалога. Мы общались вчера вечером в том ключе, что нам необходимо найти пути позволить нашей организации не только играть роль в поддержке дискуссии, которая сейчас проходит, — сказал он. — Но также для того, чтобы быть готовыми в случае мирного плана, прекращения огня».