В Москве совершено покушение на генерала Владимира Алексеева, он госпитализирован — СК

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева совершено на северо-западе Москвы, он госпитализирован. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы», — сказала она.

По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. «Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — отметила Петренко.