ВС РФ освободили Поповку в Сумской области — МО РФ
13:00 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Северной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Поповка в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
«5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области», — говорится в сообщении.
