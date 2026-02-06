ВС РФ освободили Поповку в Сумской области — МО РФ

Обсудить на форуме

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Северной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Поповка в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

«5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области», — говорится в сообщении.