Курорт Манжерок увеличил зону катания до 81 километра в зимнем сезоне 2026

11:25 06.02.2026

манжерок.jpg
Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
Курорт Сбера «Манжерок» запустил в работу 5 новых канатных дорог, оснащенных комфортными гондолами, что позволило создать независимую третью точку доступа на склон. Благодаря новым канатным дорогам для лыжников и сноубордистов будут доступны дополнительные 31 км трасс, а общая протяженность горнолыжных трасс составит 81 км.

Новые канатные дороги отличаются высокой скоростью движения и могут посоревноваться в скорости с канатной дорогой «Чуйский тракт», пропускная способность каждой составляет 2400 чел./час. Современные кабины также рассчитаны на 8 пассажиров и оснащены подогревом сидений, аудио-и видеосопровождением, что обеспечивает максимальный комфорт во время подъема на вершину.

Две очереди канатных дорог «Легенда» и «Перевал» получили названия в продолжение концепции отражения уникальности Горного Алтая. Все пять канатных дорог содержат в названии отметки высот расположения верхних станций, что позволяет легко ориентироваться во время катания.

Первые пассажиры отмечают захватывающие виды канатной дороги «Легенда 390». Она простирается над Манжерокским озером, открывая обзор на территорию курорта и парк приключений «Дримвуд». Здесь, на нижней станции расположилась просторная бесплатная парковка и новая точка проката на более чем 2800 единиц горнолыжного и сноубордического оборудования, создавая идеальные условия для незабываемого отдыха.

На данный момент на курорте «Манжерок» функционирует 10 канатных дорог кресельного и гондольного типа, а также траволатор, открывающие доступ к трассам различного уровня сложности: от зеленых до черных. Это позволяет расширять горизонты катания как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов, снизить время ожидания посадки на подъемник и открыть новый уровень комфорта в катании.

