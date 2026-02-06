США пока не определились, какие цели преследуют в Иране — NBC
10:32 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция в отношении Ирана. Об этом телеканалу NBC News сообщили американские чиновники.
По словам двух представителей вашингтонской администрации, президент страны Дональд Трамп пока не дал четких указаний относительно того, чего американские войска должны добиться в Иране. Кроме того, как отметили собеседники телеканала, американский лидер все еще не определился с конкретными целями любых военных действий. В целом, внутри администрации США пока нет консенсуса о том, какую роль Вашингтон будет играть в ситуации вокруг Ирана по итогам любого военного вмешательства.
