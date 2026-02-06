В Сбере подвели итоги научной работы в 2025 году

10:22

Ко Дню науки Сбер представил главные научно-исследовательские достижения 2025 года. Банк вместе с партнёрами опубликовал 440 научных работ, собрал 290 заявок на Научную премию, получил свыше 100 патентов и реализовал крупнейший open-source проект в Европе.

«Достижения 2025 года — плод многолетней исследовательской работы сильной научной школы и слаженных действий команды, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Сотрудничество наших учёных и инженеров с внешними партнёрами привело к публикации 440 научных работ, около 50% из которых представлены в авторитетных международных изданиях, — этот показатель продолжает расти с каждым годом. Это, несомненно, показывает наш технологический потенциал».

«Сегодня мир становится свидетелем целой серии впечатляющих прорывов в самых разных областях науки и технологий, и особенно в искусственном интеллекте, который перестаёт быть исключительно предметом исследований, – продолжил представитель Сбера. – Он становится частью самого научного процесса, превращаясь из вспомогательного инструмента в полноценного интеллектуального партнёра. В этих условиях развитие национальных AI-технологий приобретает особое значение. В Сбере выстроен полный цикл разработки подобных технологий — от сбора и подготовки данных до создания глубоко специализированных решений. Это позволяет создавать продукты, которые не просто конкурентны на мировом рынке, а крайне точно учитывают особенности нашей культуры, языка, специфику задач пользователей из России».

«Движение в этом направлении требует постоянного усовершенствования наших продуктов, – подчеркнул Андрей Белевцев. – В прошлом году мы сделали ещё один шаг вперёд в развитии семейства собственных генеративных моделей ГигаЧат, открыли доступ к облачной платформе AI for Science, а робот Грин делает первые шаги в мире Physical AI — ещё несколько лет назад это невозможно было представить. Будущее создаётся здесь и сейчас — в диалоге учёных и инженеров Сбера со своими коллегами со всего мира».

Сотрудничество учёных Сбера с ведущими российскими и международными исследователями и институтами было очень плодотворным. В 2025 году Сбером и Институтом AIRI было опубликовано 440 научных статей. Почти половина из них попала в топовые международные журналы и сборники конференций, что показывает растущее признание отечественных исследований мировым академическим сообществом. Учёные банка работают на переднем крае науки — в области искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных. Их идеи становятся основой для технологий завтрашнего дня. Банк является крупнейшим партнёром государства в поддержке сети исследовательских центров искусственного интеллекта. Сейчас с банком работают свыше 600 учёных из 11 ведущих центров, включая Сколтех, ВШЭ, МФТИ и другие.

Научная мысль находит воплощение в конкретных решениях. Портфель российских и евразийских патентов Сбера превысил 700 единиц. Только за прошлый год получено свыше 100 новых патентов, которые защищают уникальные алгоритмы, методы обработки данных, архитектуры нейросетей. Эти разработки уже работают внутри продуктов и сервисов банка для частных и корпоративных клиентов, обеспечивая задел для будущих инноваций.

В прошлом году технологии Сбера вышли за пределы Земли: ГигаЧат начал работу на Международной космической станции и уже помогает космонавтам Роскосмоса решать повседневные задачи. Это первый, но уверенный шаг к масштабному присутствию ИИ в космосе. Другое прорывное событие — презентация первого ИИ-робота Сбера по имени Грин. Он работает на базе ГигаЧат и представляет новый этап развития российской робототехники и физического искусственного интеллекта — Physical AI. Такой искусственный интеллект не ограничен экраном — он взаимодействует с физическим миром и помогает человеку в реальных действиях.

В рамках конференции AI Journey 2025 Сбер представил и открыл исходные коды линейки передовых российских нейросетевых моделей, реализовав крупнейший open-source проект в Европе. Пользователям стали доступны две принципиально новые модели, созданные с нуля для решения русскоязычных задач: GigaChat Ultra Preview и GigaChat Lightning. Кроме того, банк открыл веса моделей нового поколения: для распознавания речи (GigaAM-v3), для генерации видео (Kandinsky 5.0) и для сжатия визуальных данных (K-VAE 1.0). Модель K-VAE 1.0, необходимая для обучения моделей генерации визуального контента, является лучшей в мире среди открытых аналогов.

В 2025 году на Научную премию Сбера поступило 290 заявок. Призовой фонд вырос на треть и превысил 100 млн рублей. Премия даёт возможность продолжить исследования и реализовать самые смелые идеи. В прошлом году лауреатами в классических номинациях («Цифровая вселенная», «Физический мир», «Науки о жизни») стали российские ученые Роман Соловьев, Сергей Кривовичев и Борис Алексеев. В номинациях «AI в науке» были отмечены Михаил Медведев и Дмитрий Пензар.

Сбер популяризирует науку, делает её доступной и увлекательной. Специально ко Дню науки подготовлен специальный лендинг, где помимо аналитического сборника «Наука в Сбере 2026» собраны лекции лауреатов Научной премии Сбера, а также спецпроекты про их исследования.

Любителей научно-популярных программ ждёт спецпроект с порталом N+1, в котором лауреаты Научной премии и исследователи Сбера приняли участие в подкасте «Нестандартная модель», второй сезон шоу «Границы познания» от Сбера и Okko при поддержке ИРИ, а также запуск второго сезона проекта «ГигаНаука» на РБК, созданного при поддержке Сколтеха.

Любители научных открытий смогут узнать, как робот Грин справляется с выполнением прикладных задач, а платформа «ИИ для науки» помогает учёным ускорять их исследовательскую работу с помощью ИИ-инструментов.

Сбер предлагает молодым учёным пройти бесплатный акселератор и превратить свою разработку в реальный бизнес под руководством наставников. А тем, у кого уже есть технологический стартап, зарегистрироваться на венчурной платформе SberUnity, найти инвесторов и заказчиков для своего продукта.

На странице также представлены и другие ресурсы, призванные расширить кругозор и с пользой занять свободное время.