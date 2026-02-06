В России с 1 сентября могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
09:20 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект ужесточения контроля за проведением техосмотра с 1 сентября текущего года подготовлен к внесению в правительство. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
«Все замечания относительно проекта постановления об осуществлении государственного контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами технического осмотра учтены, претензии урегулированы. Готовится заключение по итогам анализа по выявлению избыточных обязанностей и расходов бизнеса, а также бюджетных трат с целью последующего вынесения на рассмотрение в правительство», — сказал собеседник агентства.
По его словам, планируется, что ужесточение контроля за проведением техосмотра будет запущено с 1 сентября 2026 года.
