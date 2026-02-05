Делегации РФ, США и Украины договорились продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели - Уиткофф
21:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации Соединенных Штатов, России и Украины планируют продолжить консультации по урегулированию украинского кризиса в течение нескольких недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Делегации договорились доложить о результатах переговоров [в Абу-Даби] своим столицам и продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели», — написал он в социальной сети X.
НОВОСТИ
- 22:11 05.02.2026
- Трамп считает, что продлевать ДНСВ не стоит, а надо работать над новым улучшенным договором
- 20:30 05.02.2026
- Британские лейбористы, похоже, задумались о смене лидера партии и премьер-министра - СМИ
- 20:00 05.02.2026
- Ценности народов РФ внешне отличаются друг от друга, но базовые являются общими - Путин
- 19:36 05.02.2026
- ЦИК РФ привел данные по числу избирателей на 1 января 2026 г
- 19:05 05.02.2026
- Власти Кубы изучают планы перехода к военному положению
- 18:50 05.02.2026
- В Китае создано первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт - СМИ
- 17:40 05.02.2026
- Около половины товарооборота РФ с Латинской Америкой приходится на Бразилию — Мишустин
- 17:12 05.02.2026
- Мирных курян удерживали на Украине как заложников — Москалькова
- 17:00 05.02.2026
- США и РФ договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне — EUCOM
- 16:32 05.02.2026
- Мир движется к новому мировому порядку — премьер Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать