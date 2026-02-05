0
Делегации РФ, США и Украины договорились продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели - Уиткофф

21:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации Соединенных Штатов, России и Украины планируют продолжить консультации по урегулированию украинского кризиса в течение нескольких недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Делегации договорились доложить о результатах переговоров [в Абу-Даби] своим столицам и продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели», — написал он в социальной сети X.

