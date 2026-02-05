0
НОВОСТИ

ЦИК РФ привел данные по числу избирателей на 1 января 2026 г

19:36 05.02.2026 Источник: Интерфакс

В России общее число избирателей по состоянию на 1 января 2026 года составляло 111 287 092 человека, сообщил Центризбирком, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦИК. Количество зарегистрированных избирателей за пределами России – 1 816 341; в городе Байконур – 11 477 избирателей. Общее количество избирателей в России в январе 2025 года составляло 111 562 942 человека.

