Ценности народов РФ внешне отличаются друг от друга, но базовые являются общими - Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ценности народов России внешне отличаются друг от друга, но базовые ценности являются общими, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил на торжественной церемонии открытия Года единства народов России на площадке Национального центра «Россия». Как отметил президент, многонациональная Россия складывалась по-разному, но самым главным было бесконечное уважение к тем народам, которые входили в нее. «Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга, и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими», – указал глава государства.