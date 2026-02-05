В Китае создано первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт - СМИ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное генерировать импульсы в течение минуты. Как сообщает газета South China Morning Post, такая наземная компактная система способна нарушить работу спутников на низкой околоземной орбите или повредить их, в том числе спутники Starlink.

По информации издания, устройство под названием TPG1000Cs разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане в провинции Шэньси. Этот аппарат составляет четыре метра в длину и весит пять тонн, что позволяет устанавливать его на грузовиках, военных кораблях, самолетах и даже спутниках. До сих пор аналогичные известные системы могли работать непрерывно не более трех секунд и были гораздо более громоздкими, указывает газета.