В Китае создано первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт - СМИ
18:50 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное генерировать импульсы в течение минуты. Как сообщает газета South China Morning Post, такая наземная компактная система способна нарушить работу спутников на низкой околоземной орбите или повредить их, в том числе спутники Starlink.
По информации издания, устройство под названием TPG1000Cs разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане в провинции Шэньси. Этот аппарат составляет четыре метра в длину и весит пять тонн, что позволяет устанавливать его на грузовиках, военных кораблях, самолетах и даже спутниках. До сих пор аналогичные известные системы могли работать непрерывно не более трех секунд и были гораздо более громоздкими, указывает газета.
