США и РФ договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне — EUCOM
17:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что Вашингтон и Москва договорились на переговорах в Абу-Даби о возобновлении диалога на высоком уровне между военными.
«США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами», — говорится в сообщении.
