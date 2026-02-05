0
НОВОСТИ

США и РФ договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне — EUCOM

17:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что Вашингтон и Москва договорились на переговорах в Абу-Даби о возобновлении диалога на высоком уровне между военными.

«США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами», — говорится в сообщении.

