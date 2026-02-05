0
РФ после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно — Нарышкин

15:12 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва после окончания срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет вести себя ответственно, анализировать эту ситуацию и поведение других стран, прежде всего обладающих ядерным оружием. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

«Российская Федерация будет вести себя ответственно, как об этом было заявлено министерством иностранных дел, — сказал он журналистам. — Россия стремилась сохранить этот договор, но при этом взяла соответствующие обязательства придерживаться договора до даты истечения срока действия. Но, повторяю, и в дальнейшем Россия будет вести себя ответственно и анализировать эту ситуацию и поведение, конечно, других стран, прежде всего тех стран, которые обладают ядерным оружием».

