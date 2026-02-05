Экс-глава бывшей непризнанной НКР приговорен к пожизненному заключению

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Азербайджане приговорил экс-главу непризнанной бывшей Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна к высшей мере наказания — пожизненному заключению. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

По данным агентства, к такому же наказанию приговорены экс-министр обороны бывшего непризнанного образования Левон Мнацаканян и экс-заместитель командующего армянскими силами в Карабахе Давид Манукян. Процесс проходит в Бакинском военном суде.

Против них было выдвинуто обвинение в совершении таких предусмотренных УК Азербайджана преступлений, как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, геноцид, уничтожение населения, пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев ведения войны и норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, терроризм и финансирование терроризма, создание преступного сообщества.