Таможня в Петербурге пресекла вывоз в Великобританию фрагмент метеорита весом 2,5 т
12:05 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники таможни в морском порту Санкт-Петербурга не дали вывезти в Великобританию фрагмент железного метеорита Алетай весом более 2,5 т. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
«Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. <…> Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай и его стоимость составляет около 323 млн рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
