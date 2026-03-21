НОВОСТИ

Задачи США в операции против Ирана практически достигнуты, утверждает спикер Джонсон

21:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) утверждает, что миссия США относительно Ирана практически завершена.

«Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», — сказал он агентству Associated Press.

По словам конгрессмена, конфликт «несколько затягивается» из-за того, что у Тегерана есть возможность угрожать безопасности судоходства в Ормузском проливе. «Как только мы немного стабилизируем ситуацию, думаю, дело будет практически сделано» — заявил Джонсон.

НОВОСТИ

20:30 21.03.2026
Лидер нидерландских правых призвал «выбросить» Испанию из Шенгена
0
133
20:00 21.03.2026
Большинство американцев поддержали бы переговоры США и Ирана о прекращении огня — опрос
0
177
19:30 21.03.2026
Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт — NOC
0
233
19:00 21.03.2026
Украина слабее России и должна понять, что мир в ее интересах — офис Орбана
0
266
18:30 21.03.2026
Глава МИД Швейцарии выразил надежду на постепенное восстановление связей Запада с Россией
0
279
18:00 21.03.2026
Минцифры РФ опровергло подготовку введения «белых списков» у домашних интернет-провайдеров
0
310
17:00 21.03.2026
Силы ПВО РФ за сутки сбили 668 беспилотников ВСУ
0
417
16:00 21.03.2026
Демократия в Европе умирает из-за вмешательства лидеров ЕС в дела других стран — Орбан
0
425
15:00 21.03.2026
Пезешкиан заверил соседние страны, что Иран не намерен конфликтовать с ними
0
513
14:50 21.03.2026
Сотрудники «Роснефти» высадили 46 миллионов деревьев за пять лет
0
447

