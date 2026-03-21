Задачи США в операции против Ирана практически достигнуты, утверждает спикер Джонсон

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) утверждает, что миссия США относительно Ирана практически завершена.

«Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», — сказал он агентству Associated Press.

По словам конгрессмена, конфликт «несколько затягивается» из-за того, что у Тегерана есть возможность угрожать безопасности судоходства в Ормузском проливе. «Как только мы немного стабилизируем ситуацию, думаю, дело будет практически сделано» — заявил Джонсон.