Из региона Персидского залива вышли последние танкеры со сжиженным газом - СМИ

15:15 Источник: РБК

Страны по всему миру оказались на грани катастрофы, поскольку поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива могут резко прекратиться в ближайшие 10 дней — из региона выехали последние танкеры с топливом. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета отметила, что Катар, обеспечивающий пятую часть мирового производства СПГ, прекратил экспорт после блокировки Ираном Ормузского пролива. Завод в Рас-Лаффане понес значительный ущерб из-за ракетного обстрела со стороны Ирана, что привело к резкому росту цен на газ в Азии и Европе. (РБК)

