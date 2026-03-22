Из региона Персидского залива вышли последние танкеры со сжиженным газом - СМИ

15:15 22.03.2026 Источник: РБК

Страны по всему миру оказались на грани катастрофы, поскольку поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива могут резко прекратиться в ближайшие 10 дней — из региона выехали последние танкеры с топливом. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета отметила, что Катар, обеспечивающий пятую часть мирового производства СПГ, прекратил экспорт после блокировки Ираном Ормузского пролива. Завод в Рас-Лаффане понес значительный ущерб из-за ракетного обстрела со стороны Ирана, что привело к резкому росту цен на газ в Азии и Европе. (РБК)

12:45 22.03.2026
Американский народ чтит память погибших при теракте в «Крокус сити холл» - Посольство США
12:15 22.03.2026
Делегация командования НАТО во главе с генералом Вандье посетила Киев
10:55 22.03.2026
База бомбардировщиков ВВС США в Луизиане подверглась налету «несанкционированных дронов» - СМИ
09:20 22.03.2026
Илон Маск запускает в США проект по производству чипов для роботов и космических программ
09:00 22.03.2026
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
21:00 21.03.2026
Задачи США в операции против Ирана практически достигнуты, утверждает спикер Джонсон
20:30 21.03.2026
Лидер нидерландских правых призвал «выбросить» Испанию из Шенгена
20:00 21.03.2026
Большинство американцев поддержали бы переговоры США и Ирана о прекращении огня — опрос
19:30 21.03.2026
Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт — NOC
19:00 21.03.2026
Украина слабее России и должна понять, что мир в ее интересах — офис Орбана
