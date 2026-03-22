База бомбардировщиков ВВС США в Луизиане подверглась налету «несанкционированных дронов» - СМИ
10:55 22.03.2026 Источник: РБК
Налет беспилотников наблюдали с 9 по 15 марта волнами по 12-15 дронов. Из-за этого был введен режим изоляции в целях безопасности. Речь идет об авиабазе Барксдейл в Луизиане, где базируются ядерные бомбардировщики B-52
Большое количество «несанкционированных дронов» было замечено над крупной авиабазой ВВС США в Луизиане, где базируются бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Из-за этого доступ на базу был ограничен в целях безопасности, сообщает The Independent.
Тревогу объявили на авиабазе Барксдейл 9 марта после сообщений о «беспилотной авиационной системе», действовавшей над базой. (РБК)
