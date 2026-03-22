Американский народ чтит память погибших при теракте в «Крокус сити холл» - Посольство США
12:45 22.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США выражают солидарность с россиянами в день памяти о погибших при теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом говорится в сообщении американского посольства в РФ в телеграм-канале.
«Прошло два года с того страшного дня, когда произошло чудовищное террористическое нападение на „Крокус сити холл“ — место, где люди собирались ради музыки, радости и общения. Время не стирает боль утраты. Мы помним о семьях, которые до сих пор несут тяжесть невосполнимого горя, и выживших, чьи жизни навсегда изменились в тот день. Американский народ выражает солидарность со всеми, кто потерял близких в этой трагедии, и чтит память погибших», — отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:15 22.03.2026
- Делегация командования НАТО во главе с генералом Вандье посетила Киев
- 10:55 22.03.2026
- База бомбардировщиков ВВС США в Луизиане подверглась налету «несанкционированных дронов» - СМИ
- 09:20 22.03.2026
- Илон Маск запускает в США проект по производству чипов для роботов и космических программ
- 09:00 22.03.2026
- Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
- 21:00 21.03.2026
- Задачи США в операции против Ирана практически достигнуты, утверждает спикер Джонсон
- 20:30 21.03.2026
- Лидер нидерландских правых призвал «выбросить» Испанию из Шенгена
- 20:00 21.03.2026
- Большинство американцев поддержали бы переговоры США и Ирана о прекращении огня — опрос
- 19:30 21.03.2026
- Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт — NOC
- 19:00 21.03.2026
- Украина слабее России и должна понять, что мир в ее интересах — офис Орбана
- 18:30 21.03.2026
- Глава МИД Швейцарии выразил надежду на постепенное восстановление связей Запада с Россией
