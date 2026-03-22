НОВОСТИ

Американский народ чтит память погибших при теракте в «Крокус сити холл» - Посольство США

12:45 22.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выражают солидарность с россиянами в день памяти о погибших при теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом говорится в сообщении американского посольства в РФ в телеграм-канале.

«Прошло два года с того страшного дня, когда произошло чудовищное террористическое нападение на „Крокус сити холл“ — место, где люди собирались ради музыки, радости и общения. Время не стирает боль утраты. Мы помним о семьях, которые до сих пор несут тяжесть невосполнимого горя, и выживших, чьи жизни навсегда изменились в тот день. Американский народ выражает солидарность со всеми, кто потерял близких в этой трагедии, и чтит память погибших», — отмечается в сообщении.

