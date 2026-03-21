Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт — NOC

19:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поврежденный в результате нападения у берегов Ливии российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в один из ливийских портов. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC).

«Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего, с Управлением портов», — говорится в заявлении. По информации NOC, поврежденный газовоз «приближается к берегам Ливии из-за ветра и волн». Корпорация сообщила, что для урегулирования ситуации с российским судном был заключен контракт с компанией, специализирующейся на ликвидации последствий инцидентов с участием танкеров, которые могут привести к разливам нефти в море. Принимаются меры по минимизации возможного экологического ущерба.

Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.

